أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة جماعة الحوثيين مجدداً أمس استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، مُشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.
وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضاً على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة.
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