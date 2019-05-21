وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضاً على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة.