الأمن الفيدرالى الروسى يحذر من تجنيد ذوى الإرهابيين العائدين إلى أوطانهم

دوشنبه (أ ش أ)

حذر مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، من أن إرهابيين ينوون تجنييد أرامل وزوجات وأطفال إرهابيين عادوا إلى أوطانهم، للقيام بأعمال إرهابية.

وقال بورتنيكوف - فى كلمته خلال جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة التى افتتحت أعمالها فى العاصمة الطاجيكية (دوشنبه) اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "إننا نعرف نوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين عادوا مؤخرا بشكل جماعى إلى أوطانهم، لأغراضهم الإرهابية".

وأضاف: "من الضرورى القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة، لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيديولوجية للتنظيمات الإرهابية".