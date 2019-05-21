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الأمن الفيدرالى الروسى يحذر من تجنيد ذوى الإرهابيين العائدين إلى أوطانهم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:35 ص
الأمن الفيدرالى الروسى يحذر من تجنيد ذوى الإرهابيين العائدين إلى أوطانهم الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
دوشنبه (أ ش أ)
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حذر مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، من أن إرهابيين ينوون تجنييد أرامل وزوجات وأطفال إرهابيين عادوا إلى أوطانهم، للقيام بأعمال إرهابية.

وقال بورتنيكوف - فى كلمته خلال جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة التى افتتحت أعمالها فى العاصمة الطاجيكية (دوشنبه) اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "إننا نعرف نوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين عادوا مؤخرا بشكل جماعى إلى أوطانهم، لأغراضهم الإرهابية".

وأضاف: "من الضرورى القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة، لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيديولوجية للتنظيمات الإرهابية".

 


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الامن الفيدرالى الروسى

الارهابيين العائدين

التنظيمات الارهابيه

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