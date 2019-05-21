الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدله.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.