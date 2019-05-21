وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن مدينة (واكاياما) بغرب البلاد نصحت سكانها بضرورة الإخلاء؛ حيث شهدت المدينة هطول أمطار غزيرة بلغت نسبتها 5ر55 ملليمتر في الساعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم..

كما حذرت الأرصاد من الأمواج العالية والرياح القوية والبرق والأعاصير على طول ساحل المحيط الهادئ في شرق اليابان، وذلك بسبب الأمطار.

وفي السياق ذاته ، حثت مدينة (هاماماتسو) في محافظة (شيزوكا) الوسطى سكانها على الإخلاء، بسبب ارتفاع منسوب أنهارها.. وأصدرت المحافظة تحذيرا من الانهيارات الطينية لمنطقة أوسع تشمل فوجينوميا وشيمادا وكاكيجاوا وفوجيدا.