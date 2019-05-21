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الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار ونشاط الرياح وانخفاض الحرارة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:21 ص
الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار ونشاط الرياح وانخفاض الحرارة سقوط أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس،  أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتى تبوك والمدينة المنورة.

وأورد التقرير، بحسب واس، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالى وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 38-16 كم/ساعة

،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية تتحول جنوبية شرقية بسرعة 35 -15 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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