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اعرف كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر ×5 معلومات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:30 ص
اعرف كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر ×5 معلومات زكاة عيد الفطر - أرشيفية
كتب لؤى على
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بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات

1-  تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع.

2-  سعر أردب القمح 655 جنيها والأردب يحتوى على 150 كيلو فيكون سعر الكيلو كام 4.40  قرشا، والزكاة 2.6 كيلو × 4.40 يكون الناتج 11.44، ودار الإفتاء أعلنت إنه 13 جنيه.

3-  تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل مراعاة لاختلاف الأسعار فى سعر الأردب

4-  13جنيها الحد الأدنى ويمكن إخراج أكثر  من ذلك إذا كان الدخل يسمح . 

5-  إخراج الزكاة قبل صلاة العيد وإذا لم تستطع من الممكن الأخذ برأى السادة الشافعية بإخراجها  قبل غروب شمس يوم عيد الفطر


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زكاة الفطر

حساب زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر

دار الافتاء

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