اعرف كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر ×5 معلومات

بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات.
1- تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع.
2- سعر أردب القمح 655 جنيها والأردب يحتوى على 150 كيلو فيكون سعر الكيلو كام 4.40 قرشا، والزكاة 2.6 كيلو × 4.40 يكون الناتج 11.44، ودار الإفتاء أعلنت إنه 13 جنيه.
3- تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل مراعاة لاختلاف الأسعار فى سعر الأردب.
4- 13جنيها الحد الأدنى ويمكن إخراج أكثر من ذلك إذا كان الدخل يسمح .
5- إخراج الزكاة قبل صلاة العيد وإذا لم تستطع من الممكن الأخذ برأى السادة الشافعية بإخراجها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.
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