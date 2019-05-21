اعرف كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر ×5 معلومات

كتب لؤى على

بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات.

1- تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع.

2- سعر أردب القمح 655 جنيها والأردب يحتوى على 150 كيلو فيكون سعر الكيلو كام 4.40 قرشا، والزكاة 2.6 كيلو × 4.40 يكون الناتج 11.44، ودار الإفتاء أعلنت إنه 13 جنيه.

3- تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل مراعاة لاختلاف الأسعار فى سعر الأردب.

4- 13جنيها الحد الأدنى ويمكن إخراج أكثر من ذلك إذا كان الدخل يسمح .

5- إخراج الزكاة قبل صلاة العيد وإذا لم تستطع من الممكن الأخذ برأى السادة الشافعية بإخراجها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.