اعرف جسمك.. ما هو العضو الذى لا ينمو منذ الولادة

كتبت إيناس البنا

التطور والنمو أمر طبيعى يحدث للجنين منذ ولادته وحتى مرحلة البلوغ، ومثلما هناك أعضاء فى الجسم لا تتوقف عن النمو حتى الموت، هناك أيضا عضو بالجسم لا ينمو منذ الولادة.

يولد البشر مع حوالي 300 من العظام ، ومع ذلك نظرًا لأن بعض العظام تندمج معًا أثناء التطور ، فإن جسم الإنسان البالغ لديه 206 من العظام فقط.



عظام الأذن لا تنمو منذ الولادة

ما الجزء فى الجسم الذى لا ينمو؟

الجزء الوحيد من جسم الإنسان الذي لا ينمو بعد الولادة وفقا لتقرير موقع " reference" هو السلسلة العظمية ، التي تتكون من ثلاثة عظام صغيرة وتقع في الأذن الوسطى.

هذه العظام هي أيضا أصغر عظام في جسم الإنسان، لأن كل عظمة أصغر من حبة الأرز، أحد يسمى الأشرطة الأساسية وهي الأصغر ويبلغ طولها 2.8 ملليمترا فقط.

تعمل هذه العظام الصغيرة المرفقة مع طبلة الأذن معًا لنقل الاهتزازات من الموجات الصوتية إلى السائل الموجود في الأذن الداخلية، وجدت هذه العظام في الأذنين الوسطى لجميع الثدييات، وتسمى تلك العظام الثلاث " المطرقة ، الركاب، السندان".

الاعتقاد الخاطئ الشائع هو أن العيون لا تنمو من الطفولة ومع ذلك ، فإن العين البشرية تنمو حوالي الثلث في الحجم، فعند الولادة يبلغ عرض مقلة العين 16 ملمًا ، لكن عرضها يصل إلى 23 ملم في عمر 3 سنوات، ويصل حجم العينين إلى الحد الأقصى لحجم البلوغ ، حيث يصل طولهما إلى حوالي 24 ملم لكل منهما.