اعراض الفتق.. تورم فى البطن وحرقه فى المعده

كتبت هند عادل

الفتق مشكلة شائعة تسبب انتفاخا موضعيا فى البطن أو الفخذ ، وغالبًا ما تكون غير ضارة وغير مصحوبه بالألم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب عدم الراحة وتؤدى إلى ظهور شكاوى ،فى كثير من الحالات يلجأ الأطباء إلى إجراء جراحة تصحيحية، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday".

أسباب حدوث الفتق

يحدث الفتق عندما يكون هناك ضعف أو ثقب في "الصفاق" ، وهو جدار العضلات الذي يبقى أعضاء البطن في مكانها.

أنواع الفتق

الفتق الفخذي

يؤدي إلى انتفاخ أسفل الفخذ وهو أكثر شيوعا عند النساء أما الفتق الإربي هو أكثر شيوعًا عند الرجال فهو انتفاخ في الفخذ قد يصل إلى كيس الصفن.

فتق الحجاب الحاجز

يتسبب فتق الحجاب الحاجز في الجزء العلوي من المعدة في الخروج من تجويف البطن وفي تجويف الصدر من خلال فتحة في الحجاب الحاجز.

زر البطن

هو انتفاخ فى هذه المنطقة ينتج عن فتق فى السرة

الندبة الجراحية

يمكن أن تؤدي جراحة البطن إلى فتق شقى من خلال الندبة ،ويزيد خطر الفتق مع تقدم العمر ويحدث بشكل شائع عند الرجال أكثر من النساء.

الفتق الخلقي

يولد به الطفل ، ويتطور عند الأطفال الذين يعانون من ضعف في جدار البطن.

أنشطة يومية وأمراض صحية قد تؤدى لإصابتك بالفتق:

الإمساك المزمن

السعال المستمر

تضخم البروستاتا

زيادة الوزن أو السمنة

رفع العناصر الثقيلة

غسيل الكلى البريتوني

سوء التغذية

التدخين

الخصية المعلقة

أعراض الفتق

في كثير من الحالات لا يكون الفتق أكثر من تورم غير مؤلم ولا يمثل أي مشاكل ولا يحتاج إلى عناية طبية فورية ،ومع ذلك ، قد يكون الفتق سببًا لعدم الراحة والألم ، وغالبًا ما تزداد الأعراض سوءًا عند الوقوف أو الشد أو رفع الأشياء الثقيلة ،في بعض الحالات ، يحتاج الفتق إلى عملية جراحية فورية ، على عندما يتم إعاقة أو خنق جزء من الأمعاء بسبب الفتق

أعراض مصاحبة للفتق

- الم بالبطن

-غثيان

-قيء

-لا يمكن دفع الانتفاخ مرة أخرى إلى البطن

-يمكن أن يؤدي فتق الحجاب الحاجز إلى ظهور أعراض ، مثل حرقة المعدة ، التي تسببها دخول حمض المعدة إلى المريء.