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اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة "صور"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة "صور" مياه الصرف الصحى
الدقهلية شريف الديب و سارة الباز
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حاصرت مياه الصرف الصحى مستشفى الحميات بالمنصورة، مما يؤثر على وصول المرضى إلى المستشفى.

ويقول مصدر طبى مسئول بالمستشفى، إن المستشفى منتشرة داخله مياه الصرف الصحى، موضحا أنه تم الاتفاق على إصلاح جميع الخطوط بداخل المستشفى بمبلغ 350 ألف جنيه، وبالفعل تم العمل على تغير الخطوط وتم الانتهاء منه وتسليمه للمستشفى، ولكن فوجئنا بعد عدة أيام من التسليم بعودة مياه الصرف مرة أخرى إلى المستشفى وانتشار المياه على الجدران، مما يؤكد بأن الأزمة لم تحل.

فيما قال مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن عودة انتشار المياه مرة أخرى تحت أساسات المبنى إلى أن تم عمل خطوط جديدة بالمستشفى، ولم يتم التخلص من الخطوط القديمة والتى يوجد به تهالك كبير فى المواسير يؤدى إلى التسريب أسفل المبنى.

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (1)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (2)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (3)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (4)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (5)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (6)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (7)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (8)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (9)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (10)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (11)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (12)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (13)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (14)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (15)
 

 

مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة (16)
 

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