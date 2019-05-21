اشتعال النيران فى مقلب قمامة بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

اشتعلت لنيران فى مقلب للقمامة خلف مجمع مواقف المحلة بمحافظة الغربية ، وتسببت فى تصاعد الأدخنة على جانب الطريق .

وتلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية بمحافظة الغربية اخطار يفيد بإشتعال النيران وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه .

من جانبه طالب المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، رئيسا حي أول وثان المحلة، بعدم إلقاء اي قمامة بجوار المقلب القمامة، وضرورة نقل القمامة الخاصة بكل حي إلى مصنع تدوير القمامة أولا بأول.

وأضاف أن ما حدث من حريق واشتعال النيران بالمقلب القديم، فأنه تم التعامل معها وإطفاء الحريق، مشيرا أنه تم إعداد دراسة لاستغلال ارض المقلب وقطعة الأرض المجاورة لها، لعرضه على اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، للاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.