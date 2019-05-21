استمع لأقدم تسجيل للأذان فى المسجد الحرام قبل 138 عاما

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام 1302هـ ويعد إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة فى مكتبة جامعة لايدن بهولندا.

ونشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمى على "تويتر" وثيقة صوتية "نادرة" للآذان فى المسجد الحرام، والمقطع عبارة عن تسجيل صوتى قديم لصوت الآذان بالمسجد الحرام يعود تاريخه إلى أكثر من 138 عاماً.