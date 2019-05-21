استمع لأقدم تسجيل للأذان فى المسجد الحرام قبل 138 عاما

أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالي عام 1302هـ ويعد إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة فى مكتبة جامعة لايدن بهولندا.
ونشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمى على "تويتر" وثيقة صوتية "نادرة" للآذان فى المسجد الحرام، والمقطع عبارة عن تسجيل صوتى قديم لصوت الآذان بالمسجد الحرام يعود تاريخه إلى أكثر من 138 عاماً.
#فيديو الدارة |📺— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 17, 2019
"الله أكبر" أقدم شعور في الكون
وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام
يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم #دارة_الملك_عبدلعزيز
تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي pic.twitter.com/w6ml9ysOzh
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