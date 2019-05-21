استطلاع: نصف الأمريكيين يتوقعون حربا مع إيران فى غضون سنوات قليلة

رويترز

أظهر استطلاع لمؤسستى "رويتر/إبسوس" الأمريكيتين، نُشر اليوم الثلاثاء، أن نصف الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حربا مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

وعلى الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 مايو أيار أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.