video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى دهسته مركبة اسرائيلية شرق قلقيلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:56 ص
استشهاد فلسطينى دهسته مركبة اسرائيلية شرق قلقيلية مركبة تابعة لقوات الاحتلال
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

استشهد فلسطينى صباح اليوم الثلاثاء، اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية على مفرق مستوطنة "كارنى شومرون" فى قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان، ان المواطن حسن عبد الحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية استشهد اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية عن طريق العمد، وتم نقله إلى مشافى نابلس حيث تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس شمال الضفة المحتلة.

 

يذكرأنه استشهد شاب فلسطينى يدعى محمد عبد الجواد زعرب، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة الشهر الماضى، وهى المسيرات التى تقام أسبوعيا على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.
 
 
وكان قد استشهد 307 مواطنين منذ انطلاق مسيرات العودة العام الماضى فيما أصيب أكثر من 17 ألفا.
 
فى سياق آخر، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر برحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما قضى عشرات المعتكفين ليلتهم على بواباته بعد طردهم من قبل قوات الاحتلال واعتقال عدد منهم منتصف الليلة الماضية.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين فى الضفة الغربية بعد عمليات دهم لمنازلهم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل اثنين من حراس الأقصى ويصادر عشرات الطرود الغذائية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أمين سر حركة فتح فى القدس

مفتى القدس يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى

قوات الاحتلال

فلسطين

أخبار فلسطين

أخبار عربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة