استجابة لـ"اليوم السابع".. تطهير مصرف زفتى البحرى من المخلفات بالمحلة.. صور

الغربية - مصطفى عادل

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "شكاوى من انسداد مصرف زفتى بسبب إلقاء القمامة والحيوانات النافقة"، دفعت هندسة صرف غرب المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد زكى مدير هندسة صرف غرب المحلة، بالكراكات لتطهير مصرف زفتى البحرى ورفع تراكمات القمامة، والحيوانات النافقة من المصرف، والتى تسببت فى انسداد المصرف وارتفاع منسوب المياه به.

وبناء على توجيهات خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بعمل خطة دورية لتطهير جميع المصارف والمجارى المائية التابعة لهيئة الصرف، تم رفع المخلفات على جسر المصرف، لحين رفعها للتخلص منها.

وأكد المهندس أحمد زكى مدير عام صرف غرب المحلة، أن هناك 125 قرار إزالة لمبانى مقامة بالمخالفة على املاك الرى والصرف على جسر المصرف بداية من عزبة شفيق وعزبة راتب والدواخلية والعامرية، مؤكدا أنه تم إرسال خطابات للوحدات المحلية، والأهالى وشركتى المياه والكهرباء ومجلس مدينة المحلة، بسرعة رفع العدادات وجميع المرافق من المبانى المخالفة حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة، وتنفيذ تطهير المصرف المغلق تماما أمام هذه المناطق.