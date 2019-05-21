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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:58 م
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحاً عدد 140.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8609.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.47% خاسراً عدد 50.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3368.02 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 24 شركة. 
 
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.27%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.19%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.97%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%.
 
 
وجاء سهم الباحة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 10%، تليه أنعام القابضة بنسبة 9.05%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 8.48%، فيما تصدّر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض 2.62%، ثم رعاية بنسبة 2.20%، ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.10%.
 

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