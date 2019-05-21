ارتفاع ضحايا سقوط ميكروباص فى ترعة بالبدرشين لـ5 أشخاص وإصابة 4 آخرين

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن عدد المتوفين ارتفع لـ 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين إثر حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة الحيزاوية بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتم انتشال الجثة والمصابين ونقلوا إلى المستشفى. وتم سحب الميكروباص من المياه.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق فى البدرشين بسقوط ميكروباص فى ترعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط السيارة فى الترعة نتيجة للسرعة الزائدة، ونقل المصابين والمتوفين للمستشفى.