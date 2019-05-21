video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين فى مستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:26 ص
ارتفاع بورصة البحرين فى مستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار بورصة البحرين - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء (منتصف جلسات الأسبوع) بنسبة 0.60% رابحة 8.38 نقطة لتصل إلى 1404.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت التداولات ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات بحجم 374 ألف سهم، بقيمة 145.8 ألف دينار بحرينى. وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.16% مدفوعا بصعود بنك انفستكورب بنسبة 9.45%، والبنك الأهلى المتحد بنسبة 0.63%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 10.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 1.35%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

قطاعا الاستثمار والخدمات يدفعان بورصة البحرين للارتفاع بمستهل التعاملات

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة