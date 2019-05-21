اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" فى 10 نقاط ..تعرف عليها

كتبت رباب فتحى

أعلنت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية خطتها "الجديدة والجريئة" اليوم، أمام داونينج ستريت، ومن المتوقع أن تكون تلك محاولتها الأخيرة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بعد فشلها 3 مرات من قبل فى تمرير اتفاقها عبر مجلس العموم.

ويمكن تلخيص خطة ماى الجديدة فى 10 نقاط:

1 - ستسعى الحكومة إلى إبرام ترتيبات بديلة لتحل محل اتفاق الدعم مع أيرلندا الشمالية بحلول ديسمبر 2020

2 – التزام الحكومة البريطانية فى حالة دخول اتفاق الدعم حيز التنفيذ أن تبقى بريطانيا العظمى متحالفة مع أيرلندا الشمالية.

3 - يجب أن يوافق النواب على الأهداف التفاوضية والمعاهدات النهائية لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.

4- مشروع قانون جديد لحقوق العمال يضمن حقوق العمال أن تكون الحقوق مماثلة لما هى عليه فى الاتحاد الأوروبى.

5- لن يكون هناك أي تغيير في مستوى حماية البيئة عند مغادرة الاتحاد الأوروبي.

6- ستسعى المملكة المتحدة إلى تجارة سلسلة خالية من الاحتكاك في السلع مع الاتحاد الأوروبى بينما تبقى خارج السوق الموحدة وتنتهى من حرية الحركة.

7 - سنواصل مواكبة قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية الزراعية ذات الصلة بالتحقق والتفتيش على الحدود التي تحمى آلاف الوظائف التي تعتمد على حلقات التوريد فى الوقت المناسب.

8- ستقدم الحكومة تسوية جمركية للنواب لاتخاذ قرار بشأن كسر الجمود.

9- سيكون هناك تصويت للنواب حول ما إذا كان ينبغي أن تخضع الصفقة للاستفتاء.

10- سيكون هناك واجب قانونى لتأمين التغييرات فى الإعلان السياسى لتعكس هذه الصفقة الجديدة.