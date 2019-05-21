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اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" فى 10 نقاط ..تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 م
اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" فى 10 نقاط ..تعرف عليها تيريزا ماى - رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت رباب فتحى
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أعلنت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية خطتها "الجديدة والجريئة" اليوم، أمام داونينج ستريت، ومن المتوقع أن تكون تلك محاولتها الأخيرة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بعد فشلها 3 مرات من قبل فى تمرير اتفاقها عبر مجلس العموم. 
 
 

ويمكن تلخيص خطة ماى الجديدة فى  10 نقاط: 

 
1 - ستسعى الحكومة إلى إبرام ترتيبات بديلة لتحل محل اتفاق الدعم مع أيرلندا الشمالية بحلول ديسمبر 2020  
 
2 – التزام الحكومة البريطانية فى حالة دخول اتفاق الدعم حيز التنفيذ أن تبقى بريطانيا العظمى متحالفة مع أيرلندا الشمالية.
 
3 - يجب أن يوافق النواب على الأهداف التفاوضية والمعاهدات النهائية لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.
 
4- مشروع قانون جديد لحقوق العمال يضمن حقوق العمال أن تكون الحقوق مماثلة لما هى عليه فى الاتحاد الأوروبى.
 
5- لن يكون هناك أي تغيير في مستوى حماية البيئة عند مغادرة الاتحاد الأوروبي.
 
6- ستسعى المملكة المتحدة إلى تجارة سلسلة خالية من الاحتكاك في السلع مع الاتحاد الأوروبى بينما تبقى خارج السوق الموحدة وتنتهى من حرية الحركة.
 
7 - سنواصل مواكبة قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية الزراعية ذات الصلة بالتحقق والتفتيش على الحدود التي تحمى آلاف الوظائف التي تعتمد على حلقات التوريد فى الوقت المناسب.
 
8- ستقدم الحكومة تسوية جمركية للنواب لاتخاذ قرار بشأن كسر الجمود.
 
9- سيكون هناك تصويت للنواب حول ما إذا كان ينبغي أن تخضع الصفقة للاستفتاء.
 
10- سيكون هناك واجب قانونى لتأمين التغييرات فى الإعلان السياسى لتعكس هذه الصفقة الجديدة.

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