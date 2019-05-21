وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن برابوو قد خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي أمام الرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي حصل على 5ر55 في المائة من أصوات الناخبين، وذلك وفقا للإحصاء الرسمي للجنة الانتخابات الوطنية.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات عارف بوديمان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية بحصوله على 55,5 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 44,5 في المائة حصل عليها منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو.

وقال بوديمان - خلال مؤتمر صحفي - "إن قرار إعلان فوز ويدودو صدر في 21 مايو ويسري فورا".

يشار إلى أن السلطات قد استبقت إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة خشية تنظيم المعارضة مظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو.