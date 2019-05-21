إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب توك توك ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال فى حادث سير ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب اليوم، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب توك توك على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى القديم أمام قرية قاى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد سيد عبد الهادى 40 سنة ، جروح وكدمات متفرقه - أسماء محمد سعد 29 سنة، نزيف من الأنف - هاجر محمد سيد 10 سنوات ، نزيف من الأنف ، إسراء محمد سيد 4 سنوات ، كدمات متفرقه بالجسم - شهد محمد سيد 8 سنوات، جروح وكدمات متفرقة - أحمد محمد سيد "سنة واحدة "، جروح وكدمات متفرقة، جميعهم مقيمون قرية قاى بمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، ونقلتهم سيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى العلاج اللازم .