إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث تصادم على طريق أجا ميت غمر القديم أمام ثلاجة الخضروات بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا، بوقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي رقم 9537 د ز ر مع سياره ربع نقل رقم 8264 د ل ب، وذلك على طريق أجا ميت غمر القديم أمام مصنع الخضروات، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابه كل من محمود فرج إبراهيم السيد 35 سنة، مقيم قرية بقطارس التابعة لمركز أجا، وإبراهيم عبد الله عبد السميع محمد 38 سنة اخطاب أجا، وسامي محمد الهنداوى 40 سنة ميت مسعود أجا، ومحمد فرج السيد 42 سنة بقطارس أجا، وجلال إبراهيم محمد 16 سنة بقطارس اجا، وتم نقلهم إلى مستشفى اجا المركزي للعلاج وقد اختلفت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور للمصابين، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.