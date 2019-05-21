video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل بالدقهلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:02 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث تصادم على طريق أجا ميت غمر القديم أمام ثلاجة الخضروات بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا، بوقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي رقم 9537 د ز ر مع سياره ربع نقل رقم 8264 د  ل ب،  وذلك على طريق أجا ميت غمر القديم  أمام مصنع الخضروات، بسبب السرعة الزائدة  واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابه كل من محمود فرج إبراهيم السيد 35 سنة، مقيم قرية بقطارس التابعة لمركز أجا، وإبراهيم عبد الله عبد السميع محمد 38 سنة اخطاب أجا، وسامي محمد الهنداوى 40 سنة ميت مسعود أجا، ومحمد فرج السيد 42 سنة بقطارس أجا، وجلال إبراهيم محمد 16 سنة بقطارس اجا، وتم نقلهم إلى مستشفى اجا المركزي للعلاج وقد اختلفت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور للمصابين، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع طالب بالابتدائى أثناء عملية طهارة داخل عيادة نساء وولادة بالدقهلية

غرق شاب بترعة الرياح التوفيقى بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو

مصرع سيدة مجهولة صدمها قطار بالدقهلية أثناء عبورها المزلقان

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالدقهلية وتحرير 4 محاضر تموين

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

حادث أجا ميت غمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة