إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 5 أشخاص فى حادثى سير على طريقين فرعيين بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، اليوم الثلاثاء، إخطارين منفصلين من شرطة النجدة، الأول يفيد انقلاب توك توك على طريق فرعى بين قريتى الحكامنه وبلفيا بمركز بنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة كل من، صفاء سيد جابر 30 سنة، قرية بنى حمد، اشتباه كسر بالساق الأيمن - هلال عبد العال عبدالمجيد 21 سنة، بني حمد، اشتباه كسر بالسائق الأيسر - أحمد حس عبدالرب 20 سنة، جروح وسحجات بالجسم ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجامعة.

والإخطار الثانى عن انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بنى صالح - الفشن جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة أبو سمره عبد الحميد عبد السيد 57 سنة، قرية مازوره مركز سمسطا، فلاح، "كدمة شديدة بالصدر" - وأم هاشم شعبان محمود 30 سنة، ربة منزل، قرية مازوره، كدمات وسحاجات بالجسم.