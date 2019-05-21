إصابة سائق بجروح أثناء إطفائه حريق سيارة فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى سيارة وورشة ميكانيكى بقرية كفر الجزار مركز بنها، والذى أسفر عن مصاب واحتراق السيارة بالكامل وأجزاء من الورشة.

كما تمكنت أجهزة الحماية المدنية من منع وصول الحريق لماسورة غاز تغذى العقار محل الورشة، حيث تلاحظ أثناء الأطفاء وجود تسريب بها فجرى تأمينها واستدعاء شركة الغاز لإتخاذ اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق فى سيارة سوزوكى ورشة ميكانيكى بكفر الجزار مركز بنها.



انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده لماسورة الغاز الطبيعى المغذية للعقار محل الورشة، التى شهدت احتراق السيارة.



تبين من المعاينة نشوب الحريق فى السيارة رقم 77661 نقل منوفية ماركة سوزوكى، تابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية، قيادة "أيمن س. ع" خلال تواجدها لإصلاحها من عطل مفاجئ داخل ورشة ميكانيكى يدعى "محمد.أ.ع" والمتواجدة أسفل عقار مكون من 6 طوابق ملك "حسين.ح.ح".



وبسؤال قائد السيارة، أكد أنه كان فى طريقه لتوزيع بعض السلع والمواد الغذائية على المحلات، وخلال وصوله لمدينة بنها أحس بوجود عطل بالسيارة فأرشده بعض المارة على الورشة محل الحريق، وخلال قيام صاحب الورشة، بمعاينة السيارة لتحديد العطل فوجئ الجميع بإشتعال النيران، مما تسبب فى احتراق السيارة بالكامل والبضائع المتواجدة بها وجزء من الورشة، وإصابة صاحب الورشة بحروق بسيطه خلال محاولة الإطفاء، وعند وصول قوات الإطفاء إكتشفت وجود تسرب غاز فى الماسورة المغذية للعقار محل الورشة، فتم على الفور استدعاء فريق الطوارئ بشركة الغاز الذى قام بفصل الغاز عن العمارة تأمين الخط قبل أن تصل له النيران وجارى أعمال إصلاح الماسورة.