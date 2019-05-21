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إشارة مرور.. تعرف على عقوبة عدم اتباع تعاليم آداب السير بالطرق

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:40 ص
إشارة مرور.. تعرف على عقوبة عدم اتباع تعاليم آداب السير بالطرق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عاقب قانون المرور الجديد مخالفى آداب السير على الطرق، وعدم اتباع تعاليم القيادة، حيث يندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها: 
 
عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور:
فرض قانون المرور الجديد، 50 نقطة مرورية لكل سائق ووزعها على العديد من الشرائح الرادعة، وصنف تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
 
الهدف من العقوبة : 
تم استحداث النقاط في العقوبات المرورية لـ5 شرائح وهناك 100 جريمة مرورية بالقانون الجديد، وأن كل رخصة قيادة ستمنح نقاط إلكترونية، ولن يوجد بعد الآن أي سحب للرخص، ولكن التعامل سيكون إلكترونيا من خلال النقاط، التى ستوضع على كل رخصة، وتلزم تلك المخالفة السائقين باتباع التعاليم للسير على الطرق.
 

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