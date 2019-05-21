إزاى تستغل رمضان في تنظيف الكبد.. اعرف الطريقة

كتبت فاطمة ياسر

الكبد يعد من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن تنظيف والتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، ويمكنك استغلال شهر رمضان المبارك في هذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق الصحية التي تساهم في تنظيف الكبد، وذلك وفقا لموقع " webmd".

-ممارسة الرياضة اليومية تساهم بشكل كبير في تنظيف الكبد، ولذا عليك ممارستها يوميا لمدة 15 دقيقة.

-تناول كميات كبير من الماء يوميا يساهم بشكل كبير في القضاء السموم المتواجدة داخل الجسم بشكل عام، وداخل الكبد بشكل خاص.

- أبتعد عن تناول الوجبات السريعة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون التي تتراكم داخل الجسم بشكل كبير وتترسب علي الكبد.

-نوعية الطعام المتناول من أهم الأشياء التي يجب علي الشخص الإهتمام بنوعية الطعام المتناول، أي أكثر من الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تساعد الكبد علي التنظيف بشكل سريع، يمكنك تناول الخضروات والفواكه، ويوميا طبق كبير من السلطة الخضراء.

-تناول كمية كبيرة من معدن الماغنسيوم، لأنه يساعد على طرد السموم، ويمكنك أن تجده فى الفاكهة و الخضراوات مثل البروكلي والبطيخ وبذور البطيخ والبامية والصنوبر واللوز والكاكاو.

-عليك الابتعاد عن الأماكن المتواجد بها عوادم السيارات أو مبيدات الحشرات، لأنها أشياء تتسبب في الإصابة بتراكم السموم في الجسم.

-كوب الحليب يوميا يعمل علي تطهير الجسم، والحد من الإصابة بتراكم السموم في الجسم.