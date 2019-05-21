إزالة 45 ألف حالة تعدّ على نهر النيل فى 16 محافظة خلال 4 سنوات

كتبت - أسماء نصار

قال تقرير صادر عن قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إن السنوات الأخيرة شهدت إزالة 45 ألفا و707 حالات تعدٍّ على النيل، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة، وتحرير 51 ألفا و769 مخالفة جديدة منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه أعمال الإزالة من خلال حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل، وعددها 16 محافظة.

وأكدت الحكومة، بحسب التقرير، أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية، منعًا لاستشراء التعديات والمخالفات، فى الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أية أعمال خاصة أو نفع عام داخل حرم نهر النيل تجرى وفق القانون والاشتراطات واللوائح التى يُحدّدها، وأن مصر التى ينشدها الجميع دولة مؤسسات وقانون وحقوق وواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعدّيات التى يتعرض لها النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام، والتجرؤ على القوانين، وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات التى حددها القانون.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.