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إزالة 1170 مخالفة فى حملة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:52 ص
إزالة 1170 مخالفة فى حملة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة إزالة الإشغالات-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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نسقت مديرية أمن الجيزة مع مسئولي أحياء الدقي والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة، وأول أكتوبر، لشن حملة أمنية، تستهدف إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير.
 
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 1170 مخالفة خاصة بكافتيريات ومقاهي عشوائية، وأكشاك مخالفة،  وباعة متجولين، بالإضافة إلى تحرير مخالفات مرورية. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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