إحباط تسلل 17 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 17 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 17 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

من ناحية أخرى، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه على المتعاطين، كما ضبط بحوزة أحدهما طبنجة 9 ملم وسلاح أبيض.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً، بضبط " عبد السلام ج ع"- مواليد 1992، عاطل، مقيم مطروح وبحـوزته كمية من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 350 جرام، بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.

كما تم " منعم ف ص"- مواليد 1983، عاطل، مقيم في مطروح، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا- وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة 9 مم تركية الصنع و 39 قطعة من جوهر الحشــــيش المخدر وزنت حوالي 190 جرام وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض علي النيابة العامة.

كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 646 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 92 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.