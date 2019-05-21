إحالة عاطلين فى عين شمس للمحاكمة بعد ضبطهما بـ58 طربة حشيش

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، رئيس النيابة، وإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول، إحالة عاطلين إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بحيازة 58 طربة حشيش بقصد الاتجار.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتكوين "شديد. هـ" 30 سنة، و"سيد. ش"، 29 سنة، تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الحشيش.

وبإصدار إذن من النيابة، استدرج رجال الإدارة العامة المتهمين، وأُلقى القبض عليهما فى دائرة عين شمس وبحوزتهم 58 فرش حشيش، وخلال التحقيقات أنكر المتهمان صلتهما بالمضبوطات، فحررت الشرطة محضرا بالواقعة وتفاصيل الضبط، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، واتخذت قرارها السابق بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية.