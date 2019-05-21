إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة خادمة وزوجها، للمحاكمة لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة موظف.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة إنه نظرا لعلمها باحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنه، غافلت ابنته واستولت على مفتاح الشقة، وسلمته لزوجها لدخول الشقة وسرقة محتوياتها.

وأرشد المتهمان عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمها بالسرقة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من مخواطن بسرقة "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، هاتف محمول – بعض المقتنيات" من مسكنه وسلامة منافذ المنزل.

تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما حارس عقار سبق اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص"، وزوجته الخادمة.