"أوقاف الإسماعيلية" تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد فى رمضان ..تعرف عليها

الإسماعيلية – جمال حراجى

اعتمدت مديرية أوقاف الإسماعيلية 44 مسجداً للاعتكاف، فى شهر رمضان على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الدعوة بالمديرية لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة جميع شئون الإعتكاف، فى المساجد التى تقام فيها سُنة الاعتكاف.

وشدد وكيل الوزارة، على أن الاعتكاف يقام فى المساجد الجامعة لا فى الزوايا والمصليات، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار المساجد التى سوف تقام فيها سُنة الاعتكاف طبقا لمعايير أهمها الموقع والسعة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بتقديم الخدمة المثالية للمعتكفين، مع إلزام مدراء الإدارات الفرعية التابعة للمديرية بالمرور على مساجد الاعتكاف بانتظام، ومتابعة تقديم الخدمات للمعتكفين، والحرص على راحتهم لإقامة هذه السُنة بخشوع وإخلاص.

ولفت الشيخ مجدى بدران، إلى تسجيل الراغبين فى أداء سُنة الاعتكاف، وفقاً لسعة المكان قبل بداية الاعتكاف، والمقرر إقامته يوم الجمعة القادمة الموافق 19 من شهر رمضان المبارك، وذلك بمعرفة إمام المسجد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يشترط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا، والمعروفون لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يجرى بها الاعتكاف.