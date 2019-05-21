video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسماعيلية" تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد فى رمضان ..تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:09 م
"أوقاف الإسماعيلية" تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد فى رمضان ..تعرف عليها الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

اعتمدت مديرية أوقاف الإسماعيلية 44 مسجداً للاعتكاف، فى شهر رمضان على مستوى مدن وقرى المحافظة.

 

وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الدعوة بالمديرية لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة جميع شئون الإعتكاف، فى المساجد التى تقام فيها سُنة الاعتكاف.

 

وشدد وكيل الوزارة، على أن الاعتكاف يقام فى المساجد الجامعة لا فى الزوايا والمصليات، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار المساجد التى سوف تقام فيها سُنة الاعتكاف طبقا لمعايير أهمها الموقع والسعة.

 

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بتقديم الخدمة المثالية للمعتكفين، مع إلزام مدراء الإدارات الفرعية التابعة للمديرية بالمرور على مساجد الاعتكاف بانتظام، ومتابعة تقديم الخدمات للمعتكفين، والحرص على راحتهم لإقامة هذه السُنة بخشوع وإخلاص.

 

ولفت الشيخ مجدى بدران، إلى تسجيل الراغبين فى أداء سُنة الاعتكاف، وفقاً لسعة المكان قبل بداية الاعتكاف، والمقرر إقامته يوم الجمعة القادمة الموافق 19 من شهر رمضان المبارك، وذلك بمعرفة إمام المسجد.

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يشترط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا، والمعروفون لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يجرى بها الاعتكاف.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أوقاف الإسماعيلية تعلن عن بيع صكوك الأضاحي بسعر 1800 جنيه للصك

أوقاف الإسماعيلية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بـ44 مسجدا للاعتكاف

أوقاف الإسماعيلية تنظم مسيرة للحث على المشاركة فى الساعات الأخيرة للاستفتاء

"أوقاف الإسماعيلية" تنظم 400 أمسية دينية خلال شهر شعبان

اوقاف الاسماعيليه

مساجد الاعتكاف بالاسماعيليه

شهررمضان

اخبارمصر

اخبار المحافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة