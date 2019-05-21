أمن الوادى الجديد يضبط لصا بمركز الداخلة ويخمد حريقا فى الخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط لص سرق صيدلية ومحلا تجاريا فى مدينة موط بمركز الداخلة، وتبين أنه عامل إنشاءات مقيم فى مركز إدفو بمحافظة أسوان.

كان اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائى يفيد القبض على عامل إنشاءات سرق منشآت تجارية فى مركز الداخلة، وذلك عقب ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم الداخلة بتعرض صيدلية ومحل تجارى للسرقة.

عقب تلقى البلاغ شكلت إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن فرقا سرية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم الداخلة، والنقيب كريم الصيرفى، معاون مباحث الوحدة، أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه واسترداد المسروقات. وكشف محضر الواقعة عن ضبط "م. أ"، عامل بناء من مركز إدفو بمحافظة أسوان، وبحوزته المسروقات. وقد حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 591 مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفى سياق آخر، تمكنت قوات أمن الوادى الجديد من إخماد حريق فى كومة نفايات أمام مصنع تدوير للمخلفات فى المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، على مساحة 85 مترًا مربعًا، دون خسائر بشرية، وحررت محضرا بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.