video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وتخفيف قيود هواوى يدعم قطاع التكنولوجيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:22 م
أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وتخفيف قيود هواوى يدعم قطاع التكنولوجيا أسهم أوروبا
رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بدعم من شركات التكنولوجيا التى عوضت بعض خسائر الجلسة السابقة فى أعقاب تخفيف مؤقت للقيود الأمريكية على هواوى الصينية.

وسمحت الولايات المتحدة لهواوى تكنولوجيز بشراء منتجات أمريكية الصنع لصيانة الشبكات القائمة، وتوفير تحديثات لبرمجيات أجهزة الشركة القائمة حتى 19 أغسطس، بعدما مُنعت هواوى من شراء منتجات أمريكية الأسبوع الماضى.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مع صعود المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.9%. وقلص المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى مكاسبه، مع صعود الجنيه الاسترليني بفعل تعليقات رئيسة الوزراء تيريزا ماى حول عمليات التصويت القادمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.6%، بعدما تراجع 2.8% أمس الاثنين. وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق إنفنيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإس.تي مايكرو إلكترونيكس بنسب تراوحت بين 1 و4.2%.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى

أسهم أوروبا تتراجع وسط أرباح بنوك مخيبة للتوقعات

أسهم أوروبا تتعافى من أدنى مستوى فى شهرين

أسهم أوروبا ترتفع من أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفضل آمال حل الحرب التجارية

أسهم أوروبا

أوروبا

البورصة الأوروبية

الأسهم الأوروبية

هواوى

قطاع التكنولوجيا

أخبار الاقتصاد

اقتصاد وبورصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة