أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى

(رويترز)

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم الثلاثاء بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتا قيودا على هواوي الصينية، مما قلص التوترات التجارية ودفع أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات، الشديدة التأثر بالتجارة للارتفاع فيما تقدم قطاع البنوك أيضا.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مع تسجيل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء السوق بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستسمح لهواوي تكنولوجيز بشراء منتجات أمريكية.

وسادت حالة كبيرة من الارتياح في الأسواق بعد نبأ هواوي وهو ما دفع أسهم شركات صناعة الرقائق الأوروبية للارتفاع. وانخفضت أسهم تلك الشركات بعد تقارير تشير إلى أنها قد تعلق شحنات إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة. وزاد قطاع التكنولوجيا ما يزيد عن واحد بالمئة بعد أن خسر ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الاثنين.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.4 بالمئة، مع تقديم سهم دايملر دفعة إضافية للقطاع بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الشركة تتطلع إلى خفض تكاليف الإدارة 20 بالمئة وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة. وأغلق مؤشر القطاع عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم نورسك هيدرو 5.4 بالمئة بعد أن منحت البرازيل الضوء الأخضر للشركة لإعادة فتح مصنع ألومينا وسجلت الأسهم الدفاعية بما في ذلك العقارات والمرافق والاتصالات أداء دون السوق.