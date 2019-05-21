video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:01 ص
أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى هواوى _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم الثلاثاء بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتا قيودا على هواوي الصينية، مما قلص التوترات التجارية ودفع أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات، الشديدة التأثر بالتجارة للارتفاع فيما تقدم قطاع البنوك أيضا.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مع تسجيل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء السوق بعد أن قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستسمح لهواوي تكنولوجيز بشراء منتجات أمريكية.

وسادت حالة كبيرة من الارتياح في الأسواق بعد نبأ هواوي وهو ما دفع أسهم شركات صناعة الرقائق الأوروبية للارتفاع. وانخفضت أسهم تلك الشركات بعد تقارير تشير إلى أنها قد تعلق شحنات إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة. وزاد قطاع التكنولوجيا ما يزيد عن واحد بالمئة بعد أن خسر ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الاثنين.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.4 بالمئة، مع تقديم سهم دايملر دفعة إضافية للقطاع بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الشركة تتطلع إلى خفض تكاليف الإدارة 20 بالمئة وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة. وأغلق مؤشر القطاع عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم نورسك هيدرو 5.4 بالمئة بعد أن منحت البرازيل الضوء الأخضر للشركة لإعادة فتح مصنع ألومينا وسجلت الأسهم الدفاعية بما في ذلك العقارات والمرافق والاتصالات أداء دون السوق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس هواوى: الحظر الأمريكى لن يؤثر على اتصالات الجيل الخامس

أمريكا تخفف القيود على هواوى لضمان عمل الشبكة والهواتف

بعد تعليق جوجل التعامل معها.. هواوى تعد عملائها بتوفير تحديثات الأمان

بلومبرج: شركات تكنولوجية أمريكية بارزة تبدأ قطع إمدادات حيوية عن هواوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الحرب الأمريكية على هواوى

اسهم اوروبا

هواوى

هواوى الصينية

اخبار الاقتصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة