أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-5-2019

كتبت أمنية جلال

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2019، وجاء الدولار الأمريكى فى مقدمة العملات التى شهدت تراجعا، تبعه اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، وأيضا الدينار الكويتى والريال السعودى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق، اليوم الثلاثاء، حرصا على إمداد القارئ بالمعلومات الاقتصادية، وتطورات سوق الصرف، ومعرفته أسعار مختلف العملات، العربية أو الأجنبية، مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.96 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، بنسبة طفيفة، مقارنة بآخر الأسعار فى ختام تعاملات البنوك الأسبوع الماضى، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "اليورو" 18.91 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام تعاملات البنوك، الأسبوع الماضى، ووفق آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.53 جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل الريال 4.52 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل 55.76 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.