أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.340 مليار جنيه.

الصوامع للتخزين أعلن مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، عن ارتفاع صافى ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالى 2018-2019 بنسبة 4.4%، على أساس سنوي. أعلن مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، عن ارتفاع صافى ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالى 2018-2019 بنسبة 4.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت العامة للصوامع فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافى ربح بلغ 85.24 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 81.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 75.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 72.18 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 4.2%، لتصل إلى 294.12 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 282.26 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من العام الماضى.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.340 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 743.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.1 مليون ورقة مالية بقيمة 543.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.2 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.57% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.78%، والعرب على 8.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.39%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.6 مليون جنيه، 43.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 16840 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 15297 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 23 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.