%5.1 انخفاضا فى الصادرات الصناعية لتسجل 1.5 مليار دولار فى فبراير 2019

كتب – إسلام سعيد

كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجع حجم الصادرات الصناعية لتسجل 1.532 مليار دولار خلال فبراير 2019، مقارنة بـ 1.611 مليار دولار يناير 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.1%.

وأوضحت البيانات، حصل "اليوم السابع" عليها، أن إجمالى صادرات مصر غير البترولية، لشهر فبراير 2019، بلغت قيمتها 2.06 مليار دولار، مقابل 2.04 مليار دولار فى شهر فبراير 2019 ، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.88%.

وفى وقت سابق كشف اللواء إسماعيل جابر،رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البيان الشهرى لحجم الواردات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير 2019 ، أظهر انخفاضاً في حجم الواردات المصرية غير البترولية بقيمة، (912 مليون دولار) أي بنسبة 17% مقارنه بشهر يناير 2018، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية خلال يناير 2019 (4.454 مليار دولار) مقابل (5.366 مليار دولار) خلال يناير 2018.