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49 ملتقى فكريا حتى نهاية شهر رمضان لنشر سماحة الإسلام بالدقهلية

الإثنين، 20 مايو 2019 12:56 م
49 ملتقى فكريا حتى نهاية شهر رمضان لنشر سماحة الإسلام بالدقهلية
الدقهلية – سارة الباز
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أكد الشيخ طه زيادة، وكيل أوقاف الدقهلية، أنه يتم انعقاد 49 ملتقى فكرى وثقافى يومياً حتى نهاية شهر رمضان، بإجمالى 588 ملتقى فكرى وثقافى طوال الشهر المبارك داخل المساجد والمدارس ومراكز الشباب وكليات جامعة المنصورة، يحاضر فيها علماء من الأوقاف والأزهر الشريف، لنشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الإسلامى، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل "الأزهر الشريف، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية بجانب جامعة المنصورة"

وأضاف زيادة، فى تصربيح خاص لليوم السابع، أنه قد تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بحيث تقوم بتنظيم الدورات الرمضانية والندوات الثقافية للشباب بمختلف مراكز الشباب طوال أيام شهر رمضان، وذلك فى إطار سعى المحافظة لتوعية الشباب والحفاظ عليهم من الانسياق وراء الفكر المتطرف.

وأشار "زيادة" إلى تقديم دروس يومية عقب صلاة العصر بالمساجد حول الدروس المستفادة من الصيام وعلاقتها بمنظومة القيم الأخلاقية، ليصل عدد الدروس الشهرية إلى 14724 درساً، و 14724 قافلة شهرياً، مؤكدا على تفعيل لجان المتابعة بالمديرية لمتابعة الأنشطة الرمضانية فى المساجد ورفع تقارير يومية بذلك.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف،  أن التعليمات الخاصة بالميكروفونات قاصرة على الآذان وخطبة الجمعة، بينما يكون إلقاء الدروس عبر السماعات الداخلية، وكذلك صلاة القيام؛ حرصا على راحة المرضى، والطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم على مدار شهر رمضان المبارك، وحتى تحقق السكينة والروحانية المنشودة فى المساجد.


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اوقاف الدقهلية

وكيل اوقاف الدقهلية

انعقاد ملتقى فكر وثقافى بالدقهلية

شهر رمضان

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