409 آلاف و704 طلاب أدوا امتحان "أحياء" أولى ثانوى إلكترونيا اليوم

محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وقالت مصادر حكومية، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحاً كبيراً، حيث استقبلت 409 ألف 704 طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدراس المجهزة تكنولوجياً بالمحافظات المختلفة.

وأدى 161 ألفا و 299 طالبا وطالبة امتحان الأحياء بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفا 537 طالبا وطالبة الامتحان ورقياً في الفترة المسائية.

وأضافت المصادر، أن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، حيث شهدت الفترة الأولى أداء 368 ألف 144 طالباً وطالبة مستهدف لأداء الامتحان إلكترونياً في المدارس المجهزة تكنولوجياً، في حين أدى 41 ألفا 560 طالباً وطالبة مستهدف لأداء الامتحان إلكترونياً في أداء الامتحان في الفترة الثانية.

وأكدت، أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجياً.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ووجهت المصادر الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أمس الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.