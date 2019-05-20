3 مدارس بشمال سيناء تؤدى امتحان الأحياء لأولى ثانوى إلكترونيا

شمال سيناء ـ محمد حسين

قالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الاثنين، إن طلاب الصف الأول الثانوى فى 3 مدارس بمدينة العريش تمكنوا من إنهاء امتحان الأحياء إلكترونيا باستخدام التابلت.

وأضافت وكيل التعليم بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بقية مدارس المحافظة أجريت بها الامتحانات ورقيا.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى انطلقت أمس فى شمال سيناء على مستوى إدارة العريش التعليمية، وإدارة بئر العبد التعليمية، وإدارة الشيخ زويد التعليمية، وإدارة رفح التعليمية، وإدارة نخل التعليمية، وإدارة الحسنة التعليمية، بعدد مدارس حكومية ومدارس خاصة (29) مدرسة، وبإجمالى (2617) طالبا وطالبة، منهم (95 ) طالبا وطالبة منازل.