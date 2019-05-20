17 سؤالا فى "بوكليت" الأحياء لأولى ثانوى.. والطلاب: تخاطب الفهم والاستيعاب

كتب محمود طه حسين

واصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الاثنين، أداء امتحانات نهاية العام الدراسى إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، بينما امتحن عدد منهم ورقيا فى المدارس التى لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أو شهدت أزمة فى الدخول على منصة الامتحانات.

وقال طلاب الصف الأول الثانوى إن اختبار الأحياء، الإلكترونى أو الورقى، تضمن 17 سؤالا متنوعة المستويات، وتغطى ما درسوه من المنهج، مؤكدين أن كل الأسئلة جاءت فى مستوى جيد، يخاطب الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ والذاكرة.

وأشار الطلاب إلى حاجة بعض الأسئلة إلى قدر من التفكير والتمهل قبل الإجابة عن الأسئلة، موضحين أن هناك تحسنا كبيرا فى أداء منصة الامتحانات، مقارنة باليوم الأول للامتحانات أمس الأحد.

وأضاف عدد من الطلاب أنهم واجهوا مشكلة عقب دخولهم على منصة الامتحانات والإجابة عن بعض الجزئيات، تمثلت فى الخروج من "السيستم" تلقائيا. ومن جانبهم أشاد أولياء الأمور بخطوة تحسن "سيستم الامتحان"، مطالبين بالعمل على إزالة باقى العقبات حتى انتهاء الامتحانات.

فيما تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب بدء عمل اللجان فى التاسعة صباحا، أجزاء من الامتحان الورقى والإلكترونى للطلاب، زاعمين أنها صورة حقيقية للأسئلة. وهو ما نفته مصادر مطلعة، قائلة إن الأسئلة المتداولة لا علاقة لها بالامتحانات، التى تجرى بنظام الكتاب المفتوح، ولا يحتاج الطلاب للغش فيها.

كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019 قد انطلقت أمس الأحد، ويؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.