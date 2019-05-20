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10 ملاحظات على امتحان اليوم الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:12 م
10 ملاحظات على امتحان اليوم الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين
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انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس الحكومية من أداء الامتحان فى مادة الأحياء.
 
ويقدم "اليوم السابع" فى 10 خطوات أهم الملاحظات على سير الامتحانات: -
 
1- صعوبة أسئلة الامتحان وهذا يؤكد أن الطلاب يحتاجون إلى التدريب بشكل جيد على التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة. 
2- نجاح سيستم الامتحان الإلكترونى حيث أدى ما يزيد على 350 ألف طالب امتحاناتهم إلكترونيا. 
3- ما زالت هناك أخطاء ترتب عليها أداء بعض الطلاب امتحاناتهم ورقيا. 
4 - معظم الطلاب لا يبدأون الامتحان فى موعده المحدد بسبب الضغط على سيستم الامتحان الإلكترونى.
5-وقت الامتحان كاف وإن كان بعض الطلاب أكد أنه يحتاج إلى وقت إضافى. 
6 - الامتحان سوف يتم تصحيحه إلكترونيا وأى طالب أغلق سيستم الامتحان الإلكترونى أثناء أدائه الاختبار سوف ينجح. 
7' هناك ارتياح ملحوظ بين أولياء الأمور والطلاب بسبب عمل السيستم بكفاءة. 
8- الشكاوى تنحصر فى صعوبة الأسئلة وعدم تمكن البعض من خوض الامتحان إلكترونيا. 
9- تغيير الأكواد وتشغيلها فى الوقت المحدد أدت إلى دخول الطلاب على الامتحان بشكل إلكترونى. 
10 - تداول لأسئلة الامتحان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق لجنة الامتحان. 

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