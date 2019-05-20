10 ملاحظات على امتحان اليوم الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس الحكومية من أداء الامتحان فى مادة الأحياء.
ويقدم "اليوم السابع" فى 10 خطوات أهم الملاحظات على سير الامتحانات: -
1- صعوبة أسئلة الامتحان وهذا يؤكد أن الطلاب يحتاجون إلى التدريب بشكل جيد على التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة.
2- نجاح سيستم الامتحان الإلكترونى حيث أدى ما يزيد على 350 ألف طالب امتحاناتهم إلكترونيا.
3- ما زالت هناك أخطاء ترتب عليها أداء بعض الطلاب امتحاناتهم ورقيا.
4 - معظم الطلاب لا يبدأون الامتحان فى موعده المحدد بسبب الضغط على سيستم الامتحان الإلكترونى.
5-وقت الامتحان كاف وإن كان بعض الطلاب أكد أنه يحتاج إلى وقت إضافى.
6 - الامتحان سوف يتم تصحيحه إلكترونيا وأى طالب أغلق سيستم الامتحان الإلكترونى أثناء أدائه الاختبار سوف ينجح.
7' هناك ارتياح ملحوظ بين أولياء الأمور والطلاب بسبب عمل السيستم بكفاءة.
8- الشكاوى تنحصر فى صعوبة الأسئلة وعدم تمكن البعض من خوض الامتحان إلكترونيا.
9- تغيير الأكواد وتشغيلها فى الوقت المحدد أدت إلى دخول الطلاب على الامتحان بشكل إلكترونى.
10 - تداول لأسئلة الامتحان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق لجنة الامتحان.
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