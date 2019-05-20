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وكيل زراعة الغربية: زراعة 70 ألف فدان أرز بالمحافظة خلال العام الحالى

الإثنين، 20 مايو 2019 08:30 ص
وكيل زراعة الغربية: زراعة 70 ألف فدان أرز بالمحافظة خلال العام الحالى زراعة أرز - أرشيفية
الغربية ــ محمد طارق
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أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحات المحددة لزراعة الأرز هذا العام 70 ألفا و100 فدان تقريبا، بزيادة 24 ألفا و500 فدان عن العام الماضي، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الـ 8 .

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأنه تم الموافقة واعتماد مساحة 260 فدانا بدلا من 75 فدانا متخصصة لزراعة الأرض بقرية كفر الديب التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية. 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع الأحواض بالقرية، والتأكد من مدى استحقاق المزارعين، وجاء تقييمها بالسماح بزراعة 260 فدانا، وبالفعل تسلم المزارعين التقاوي من الجمعية الزراعية. 

جدير بالذكر، أن أهالي قرية كفر الديب التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية اشتكوا المسئولين بمديرية الزراعة بالغربية والإدارة الزراعية بمدينة زفتي، بسبب نقص المساحات المحددة لزراعة الأرز بعد شراء التقاوي بأزيد من أسعارها، بناء على تعليمات الجمعية الزراعية بالقرية. 

 


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