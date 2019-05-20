وكيل تعليم دمياط : 68% من مدارس دمياط تؤدي امتحان الصف الأول الثانوي إلكترونيا.

دمياط معتز الشربينى

قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،أن 41 مدرسة دخلت منصة الاختبار وأدى طلابها الاختبار كاملا إلكترونيا في مادة الأحياء وورقيًا في 20 مدرسة.

وأضاف سويلم،فى بيان له اليوم أن 68% من مدارس دمياط، تؤدى امتحان الصف الأول الثانوى إلكترونيا.

وأوضح وكيل الوزارة، إن إجمالي عدد الطالب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة (10772) طالب وطالبة (عام_منازل_خدمات_خاص) بعدد 61 مدرسة خلال الفترة الصباحية، والتي بدأت ‏من الساعة التاسعة صباحًا، كما يؤدي طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة) الامتحان، خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.