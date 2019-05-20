وكيل تعليم البحيرة: إجراء امتحانات الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى 74 مدرسة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الأحياء بنسبة 100% من المدارس المستهدفة وعددها 74 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة، مضيفا أن هناك 16 مدرسة تم امتحان طلابها ورقيا، نظرا لوجود مشاكل تكنولوجية عارضة جارى إصلاحها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة من الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف عصرا، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

يذكر أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات وعددهم 24413 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان إلكترونيا خلال الفترة الصباحية، فيما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الامتحان ورقيا خلال الفترة الصباحية وسيؤدى طلاب المدارس الخاصة الامتحان إلكترونيا بالمدارس الحكومية خلال الفترة المسائية.