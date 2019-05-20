وكيل أوقاف الفيوم يحيل مدير إدارة أوقاف قبلى الغرق وجميع مفتشيها للتحقيق

الفيوم – رباب الجالى

قام الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بجولة مرورية مفاجئة على مساجد مركز إطسا الفيوم وشملت الجولة مساجد أحمد حسن والتابع لإدارة أوقاف إطسا شرق، ومسجد الحرمين والتابع لإدارة أوقاف إطسا شرق.

كما قام بالمرور على عدة مساجد تحت النشئ والبناء بإدارة أوقاف قبلى الغرق ومنها مسجد الصيفى نوار العتيق بقرية نواره ومسجد الرحمن أبو جليل بقرية أبو جليل ومسجد السعادة بالغرق .

وخلال جولته قرر وكيل الوزارة تحويل مدير إدارة أوقاف قبلى الغرق وجميع مفتشى الإدارة والعاملين بمسجد السعادة بالغرق إلى الشئون القانونية بالمديرية، وذلك لوجود بعض المخالفات بالمسجد ولتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى .