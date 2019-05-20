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وفد من مجلس الشيوخ الكندى يبحث سبل تعزيز التعاون فى التعليم بين البلدين

الإثنين، 20 مايو 2019 04:18 م
وفد من مجلس الشيوخ الكندى يبحث سبل تعزيز التعاون فى التعليم بين البلدين ندوة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تم عقد لقاء مع وفد من مجلس الشيوخ الكندي، برئاسة جورج فورى رئيس مجلس الشيوخ الكندي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك للتأكيد على أهمية التعاون بين مصر وكندا خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
 
وتأتى الزيارة فى إطار العلاقات المتميزة وتوافق الرؤى بين البلدين في شتى المجالات ، مثمناً العلاقات العلمية ، خاصة وأن كندا تحتوي على عدد كبير من المبعوثين المصريين، وللتأكيد على حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير منظومة التعليم المصرى، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بمختلف دول العالم.
 
وتمت مناقشة قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، والذى يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للجامعات الأجنبية، والحرية الأكاديمية لهذه الفروع، ضمن الجهود التى تقوم بها مصر من أجل إحداث نهضة تعليمية شاملة، وذلك من خلال إنشاء جامعات جديدة وأخرى تكنولوجية وسن القوانين التي من شأنها تدعيم خطط الدولة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي خاصة قانون تشجيع العلوم والابتكار.
 
وبحث الجانبان تقوية العلاقات بين الجامعات الكندية والجامعات المصرية خاصة في مجالات هندسة الطاقة المتجددة والزراعة وسلامة الأغذية والمياه والصحة بشكل عام ، كما تم بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئات التدريس والاعتراف بالدرجات الجامعية بين الجامعات المصرية والكندية والعمل على تطوير المناهج.
 
ومن جانبه ، أكد جورج فوزي على عمق العلاقات الكندية المصرية والعمل على المضي قدماً نحو تطوير التعاون العلمي بين البلدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر من أجل فتح المجال أمام مزيد من التعاون مع الجامعات الأجنبية والاستثمار في مجال التعليم.

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