وفاة سيدة وإصابة 3 فى حريق داخل منزل بسبب تسريب الغاز ببسيون

الغربية – مصطفى عادل

لقيت سيدة حتفها، وأصيب 3 آخرون بحروق وجروح، إثر نشوب حريق فى منزلهم المكون من طابق واحد بشارع المعصرة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، بسبب تسريب الغاز، والذى نتج عنه انهيار سقف المنزل المسقوف بالمخلفات الزراعية والجدران، وهرعت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم احتواء الموقف، ونقل المصابين والجثة للمستشفى.

تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمود كشك مأمور مركز بسيون، بنشوب حريق فى منزل مكون من طابق واحد مسقوف بالعروق الخشبية، بسبب تسريب الغاز داخل المنزل، انتقلت 4 سيارات مطافى لمكان الحادث، وقوات الانقاذ، وتبين انهيار جدران المنزل والسقف على سكانه، وتم إنقاذ 3 مصابين واستخراج جثة لسيدة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.