وزير داخلية بريطانيا: أحبطنا 19 هجوما إرهابيا خلال العامين الماضيين

لندن (أ ش أ)

كشف وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد النقاب عن تمكن أجهزة الأمن البريطانية من إحباط 19 هجوما إرهابيا كبيرا خلال العامين الماضيين.

وقال جاويد -حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الاثنين، إن "أجهزتنا الأمنية تحارب بشكل يومى الإرهاب بدءا من الجماعات الإرهابية الدولية الكبيرة وصولا إلى الأفراد المتطرفين"، مضيفا أنه "على الرغم من هذا العمل المذهل، إلا أن وتيرة النشاط الإرهابى فى ازدياد".

وأكد جاويد أنه يخطط للنظر فى تصنيف مناطق من سوريا ومن المحتمل أيضا مناطق فى غرب إفريقيا، باعتبارها مناطق إرهاب يحظر على المواطنين البريطانيين الذهاب إليها.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذا قد يعرض البريطانيين المتواجدين فى تلك المناطق، ممن ليسوا بعمال إغاثة أو صحفيين على سبيل المثال، إلى مواجهة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما كشف جاويد عن مقترحات لتشريع جديد، تقدمه الحكومة فى مشروع قانون جديد للتجسس، لمكافحة نشاط عملاء الدول المعادية، وذلك فى أعقاب الهجوم بغاز الأعصاب فى مدينة "سالزبري" فى مارس من عام 2018 الذى أنحت بريطانيا باللائمة على روسيا فى الهجوم.