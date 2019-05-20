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وزير خارجية عمان يبحث ملفات إقليمية ودولية خلال زيارته إلى إيران

الإثنين، 20 مايو 2019 03:38 م
وزير خارجية عمان يبحث ملفات إقليمية ودولية خلال زيارته إلى إيران وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى بن عبد الله
رويترز
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زار وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى بن عبد الله، طهران، اليوم الاثنين، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحلفائها فى الخليج.

وكانت عمان ساهمت فى الماضى فى التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الوزير العمانى ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وليس معلوما ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولعبت عمان فى وقت سابق دورا مهما فى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اللتين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1980، وعمان هى إحدى دول الخليج العربية التى تحافظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين، بينما يدب خلاف ممتد بين واشنطن وطهران بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.

 


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